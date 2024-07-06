Возможно, враги не смогут работать без УАБов, считает украинский воин.

Складывается впечатление, что российские захватчики куда-то спешат на фронте в Украине, что-то их заставляет очень быстро работать.

Таким мнением поделился политолог и военнослужащий Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов в эфире канала "Киев24". По его словам, оккупантов что-то гонит, "и они, не считаясь с потерями, лезут и на Часов Яр, и на Торецкое направление, и на Покровское". Воин добавил, что именно поэтому потери врага в Украине в последнее время такие большие.

По мнению собеседника, спешка противников может быть связана, в частности, с тем, что нашему государству могут предоставить американские истребители F-16, благодаря которым украинцы смогут держать под контролем ситуацию в воздухе.

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"На самом деле, создается впечатление..., что враг очень куда-то спешит, что времени у него осталось мало. С чем это связано, - сказать трудно. Возможно, будут какие-то переговоры осенью, возможно, они привязываются к выборам президента Соединенных Штатов, возможно, они ждут, как и мы, на F-16, на ракеты, на то, что мы будем контролировать воздух и все будет по-другому, потому что без УАБов (управляемые авиабомбы, - Ред.) они уже, видимо, не смогут работать", - отметил эксперт.

Стоит отметить, что потери РФ на 6 июля 2024 года в Украине примерно составляют 549840 оккупантов. За прошедшие сутки были ликвидированы 1260 противников.

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В последнее время противники активизировались в Харьковской области и на части территории Донбасса. Врагам удалось захватить несколько населенных пунктов.

Кроме того, стало известно, что в Часовом Яру противникам удалось взять под контроль микрорайон "Канал". В ВСУ сообщили, что украинские воины отошли из этого микрорайона, поскольку он был полностью разрушен.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегире говорил, что россияне хотят захватить Часов Яр, потому что это "ключ" к стратегическим городам украинской обороны - Краматорску и Славянску.

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