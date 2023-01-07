Частная армия Пригожина обладает определенной автономией, но она зависит от российского государства.

Незаконная вооруженная группировка, известная как "ЧВК Вагнера", не является независимой структурой, поскольку Кремль ее полностью контролирует. Об этом заявила спикер Министерства обороны США Лора Купер.

Она отметила, что взаимодействие подразделений "вагнеровцев" с регулярным частями вооруженных сил РФ – это "не традиционные отношения" отдельных структур внутри одной армии.

"Но в то же время, знаете ли, Вагнер не является полностью независимой организацией, он, безусловно, действует как часть всеобщего российского военного вторжения в Украину, при поддержке и руководстве кремлевских лидеров", – заявила Купер.

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Спикер Пентагона отметила, что Кремль позволяет "группе Вагнера" вербовать заключенных в тюрьмах для последующей отправки на фронт в Украине. По словам Купер, между "группой Вагнера" и российским государством существуют "симбиотические отношения" и координация действий.

Война в Украине: участие "вагнеровцев"

Боевики так называемой "ЧВК Вагнера" участвуют в войне против Украины еще с 2014 года, в чем признался владелец "вагнеровцев" олигарх Евгений Пригожин.

Если в прежние годы ряды группировки пополнялись за счет обычных наемников, в первую очередь из числа бывших военных РФ и боевиков "ЛДНР", то в 2022 году Пригожин начал массово вербовать российских заключенных из тюрем.

На фронте в Украине "вагнеровцы" задействованы в основном на Бахмутском направлении, где они несут огромные потери в многомесячных безуспешных попытках захватить город.

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