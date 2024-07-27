Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин информацию о потере двух населенных пунктов ни подтвердил, ни опроверг.

Российские оккупанты захватили населенные пункты Прогресс и Волчье Донецкой области. Об этом рассказал командир батальона 47 ОМБр "Магура" Александр Ширшин с позывным "Гений".

"По состоянию на сейчас Прогресс – не наш. Волчье – не наше. Сказать, что это произошло из-за какого-то одного фактора, – не могу. Это вопрос подготовки личного состава, понимание принципов управления, количества БК и техники, это компетентность офицерского, управленческого состава, это мотивированность людей. К сожалению, это – война", – сказал он в комментарии LIGA.net.

По его словам, во время штурмов россияне задействуют огромное количество пехоты. Были случаи, когда на штурм не позиции, а небольшого наблюдательного пункта враг отправил 30 человек.

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"Плюс подтягивались резервы. Бежали по полю врассыпную. Другой пример – в одну точку забежали более 100 человек. Они бегут не то, чтобы спланировано на какой-то конкретный участок, дом, позицию. Просто как муравьи рассыпаются в разные стороны", – говорит Ширшин.

Скорее всего, россияне просто пытаются истощить Силы обороны, считает комбат.

"Фактически это бой, который продолжается нон-стоп", – добавил "Гений".

Что говорят в ВСУ

Представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин информацию о потере двух населенных пунктов ни подтвердил, ни опроверг.

"Продолжаются бои", – заявил он изданию.

Война в Украине: бои за Прогресс и Волчье

Несколько дней назад проект DeepState заявил о захвате Прогресса в Донецкой области. Бои на подступах к селу начались еще в последние дни апреля.

Впоследствии в СМИ сообщили о том, что сотни украинских военнослужащих оказались в окружении возле села Прогресс – тогда писали, что бойцам придется либо с боем пробиваться на запад, либо ждать, пока другие бригады пробьются на восток.

Уже 25 июля аналитики DeepState сообщили, что ночью бойцам 31 отдельной механизированной бригады удалось прорваться из окружения возле Прогресса. Командир батальона 47 ОМБр "Магура" Александр Ширшин с позывным "Гений" рассказывал, что бойцы бригады в определенный момент тоже оказались почти в кольце, практически со всех сторон.

Через несколько дней DeepState сообщил, что российские захватчики оккупировали село Волчье и смогли двинуться вперед в Яснобродовке.

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