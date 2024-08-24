В результате кибератаки поражены по меньшей мере 33 сервера и 283 служебных промышленных объекта.

Главное управление разведки (ГУР) вместе с украинским киберсообществом в День Независимости атаковало российские провайдеры мобильной связи и интернета.

Также атакам подверглись информационные ресурсы и облачные хранилища крупных промышленных объектов РФ, которые обеспечивают работу ВПК. Об этом сообщил УНИАН информированный источник в украинской разведке. Отмечается, что пользователи в РФ начали массово жалуются на сбои работы провайдера цифровых услуг "Ростелеком", мобильных операторов "MTC" и "Билайн", и сервисов "Яндекс" - в частности "Яндекс Почта", "Яндекс Еда" и "Яндекс Такси". Источник добавил, что все атакованные российские ресурсы поддерживают и финансируют войну против Украины.

"Кроме этого мощному киберудару подверглись десятки ресурсов крупных промышленных объектов РФ, которые обеспечивают работу ВПК государства-террористки.

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В частности была атакована сетевая инфраструктура автозавода "Чайка-сервис" (производит специальную технику для российских силовых ведомств), ООО "Контур-НИИРС" (производит специальное оборудование для самолетов и вертолетов), ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" (поставляет технические и программные средства, серверы, процессоры и т.д.)", - добавил источник УНИАН.

Источники утверждают, что также были атакованы облачные и файловые хранилища интернет-провайдера "Mail.ru", VDSina, интернет-провайдера "Квидекс", ООО "Национальные кабельные сети", ПАО "Центральный телеграф" и другие. Кроме того, поражено еще по меньшей мере два десятка ресурсов компаний-производителей светового оборудования, дизельных станций, хостинг-провайдеров, изделий баллистической защиты и тому подобное.

В результате кибератаки было поражено не менее 33 серверов и 283 служебных ПЭВМ промышленных объектов, уничтожено 15 облачных и файловых хранилищ, ликвидирован 21 веб-сайт. Общий объем уничтоженной информации - около 70 терабайт. В то же время на месте уничтоженных веб-ресурсов, украинские хакеры оставили "заглушки" с агитационным содержанием в поддержку победных действий Украины

"Это очередной киберпривет жителям болот. Еще непременно увидимся. С Днем Независимости Украины!", - прокомментировали атаку в ГУР.

Другие операции ГУР

Ранее источник УНИАН сообщал, что киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны осуществили атаку на серверы российских телеканалов, в результате чего в эфире ряда телекомпаний были продемонстрированы объективные видеоролики о войне в Украине.

Накануне стало известно, что в ночь на 24 августа бойцы ГУР поразили склад боеприпасов вблизи населенного пункта Острогожск Воронежской области России. На территории военного объекта хранились артиллерийские и танковые снаряды оккупантов, их патроны для стрелкового оружия и ракеты класса "земля-воздух" - всего более пяти тысяч тонн боеприпасов.

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