Владимир Фесенко отметил, что у Путина возникли иллюзии, что он не проиграет эту войну, поэтому он будет ее затягивать.

Украине очень важно освободить временно оккупированные Россией территории, но к "паузе" в войне никто не готов. На данный момент замораживание войны выгодно только Москве.

"Мы видим, что сейчас, из-за относительной стабилизации на фронте, ситуации в США, у Путина возникли иллюзии, что он не проиграет эту войну. Он сознательно затягивает, как минимум, до президентских выборов в США. Сейчас и мы, и Россия не готовы к договоренностям о прекращении боевых действий, поэтому Путин забрасывает Западу идеи о возможности договориться. На каких условиях? Русских? Это будет неприемлемо и для нас, и для Запада", - рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью УНИАН.

По его словам, если все же такой сценарий будет иметь место, то с посредниками проблем не будет.

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"Мы и сейчас видим конкуренцию в лагере таких посредников. Турция, Китай, Саудовская Аравия, Ватикан... Запад точно будет в переговорном процессе. Сейчас есть определенная консолидация наших западных партнеров, есть согласование, координация действий, и они понимают, что нас нельзя принуждать, подталкивать к невыгодному для нас миру", - отметил эксперт.

При этом он указал, что если в кресло президента сядет Дональд Трамп, то он сломает единство западного мира.

"Пока Трамп хочет договориться с Путиным, он может шантажировать Украину прекращением помощи. Но может случиться так, как было во время его президентства. Когда Путин будет ставить неприемлемые условия, в которых Трамп будет выглядеть как проигравшая сторона, его амбиции могут сыграть в противоположную сторону – он не может выступать в роли мальчика по поручениям у Путина. Поэтому должен быть какой-то компромисс, а не завершение войны на условиях России. Трамп не является тем сценарием, где мы обречены на совершенно невыгодный для нас мир. Но приход Трампа - это будет определенное ослабление наших переговорных позиций и позиций Запада. Для нас многое будет зависеть от того, как будет развиваться процесс евроатлантической и европейской интеграции", - объяснил Фесенко.

Также он уверен, что европейская интеграция для Украины - это шанс, ведь это может быть определенная гарантия безопасности на будущее.

"А с НАТО сложнее, здесь ситуация очень неоднозначная. Пока идет война, шансов на членство не будет. Но вопрос о членстве в НАТО, предоставление нам гарантий безопасности в виде договорных обязательств, в виде финансово-экономической помощи после завершения войны, поддержка оборонной промышленности - это может быть элементом соглашения о прекращении боевых действий. Это стимул для нас, если мы согласимся на эту паузу. Важно, чтобы не было принуждения, и мы получили определенные компенсации и определенные гарантии именно во время договоренностей о прекращении боевых действий. Но пока это чисто теоретический сценарий. На сегодня и на ближайшие месяцы прямых предпосылок для каких-то переговоров нет", - подытожил эксперт.

Заморозка войны в Украине - возможена ли консервация

В США ранее звучали мнения, что война в Украине может стать замороженным конфликот, и в качестве примера вспоминают Корею, которая раделена на две части и по сей день война не закончена.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что никто не пойдет на заморозку войны. Он указал, что в будущем это приведет к новому витку войны.

В то же время в России настаивают именно на таком сценарии развития событий. Оккупант Александр Ходаковский признал, что одержать победу над Украиной военным путем Россия не сможет.

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