Андрей Пионтковский отметил, что Украина получит дальнобойные ракеты от США.

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина объявить мобилизацию негативно повлияло не только на внутреннюю ситуацию в РФ, но создало внешний кризис вокруг нее. Теперь у Украины есть шансы в скором времени получить дальнобойные ракеты от США, которые помогут освободить Херсон или разрушить Крымский мост.

Об этом рассказал российский публицист Андрей Пионтковский в эфире Фейгин Live.

По его словам, Украина получит дальнобойные ракеты и этот вопрос в США уже решен.

"К Путину иначе стали относится после того, как его армию погнали из Харьковской области. И это не Канны или Сталинград, а несколько городков районного значения. Освобождение Херсона или разрушение Крымского моста, который станет элементарной задачей, если Украина ATAMACS получит, повергнет в шок и российский глубинный народ, и бункер, а Путин политически его не переживет", - отметил Пионтковский.

При этом он указал, что война закончится, как только ВСУ освободят Херсон.

"Учитывая то, что приближенные к Путину предпочитают как-то договорится, чтобы сохранить власть, а 25 миллионов россиян, которые подлежат мобилизации, не хотят умирать, то одно освобождение Херсона поставит точку в войне", - подытожил публицист.

Мобилизация в России - что известно

21 сентября президент Рссийской Федерации Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о планах призвать 300 тысяч россиян.

При этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что в России сразу не смогут мобилизовать заявленное число солдат. Первая волна будет включать 40-50 тысяч. Кроме того, глава ОПУ Андрей Ермак отметил, что мобилизация будет обходиться бюджету РФ минимум в 1,3 триллиона рублей ежегодно.

На объявленую в России мобилизацию уже отреагировали в США, Нидерландах, Великобритании и Латвии. Союзники Украины считают, что данное решение Путина говорит об отчаянии и демонстрирует угрозу для Европы.

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