Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "ошибкой" решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации российских граждан.
Об этом он заявив в интервью каналу CNN.
Макрон также сказал, что это упущенная возможность "встать на путь мира".
"Несколько месяцев назад Владимир Путин говорил, что "на него напали со стороны НАТО, они спровоцировали ситуацию, а он просто отреагировал". Теперь всем ясно, что лидер, решивший начать войну, лидер, решивший повысить уровень эскалации - президент Путин", - сказал Макрон.
Также президент Франции назвал вторжение России в Украину "стратегией интервенции Германии" и "последствием после COVID-19" из-за изоляции Путина во время пандемии.
"У меня нет рационального объяснения", - добавил он.
Война России против Украины: что известно
24 февраля Россиия начала полномасштабное вторжение на территорию независимой Украины. В ходе войны оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что сейчас зафиксировано 34 тысячи военных преступлений россиян. Дела о военных преступлениях, совершенных в Харьковской области, в частности в Изюме, сейчас в приоритете.
Общие боевые потери РФ в войне против Украины с 24 февраля по 22 сентября ориентировочно составили более 55,5 тысяч оккупантов.