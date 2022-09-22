Эммануэль Макрон заявил, что это упущенная возможность "встать на путь мира".

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал "ошибкой" решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации российских граждан.

Об этом он заявив в интервью каналу CNN.

Макрон также сказал, что это упущенная возможность "встать на путь мира".

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"Несколько месяцев назад Владимир Путин говорил, что "на него напали со стороны НАТО, они спровоцировали ситуацию, а он просто отреагировал". Теперь всем ясно, что лидер, решивший начать войну, лидер, решивший повысить уровень эскалации - президент Путин", - сказал Макрон.

Также президент Франции назвал вторжение России в Украину "стратегией интервенции Германии" и "последствием после COVID-19" из-за изоляции Путина во время пандемии.

"У меня нет рационального объяснения", - добавил он.

Война России против Украины: что известно

24 февраля Россиия начала полномасштабное вторжение на территорию независимой Украины. В ходе войны оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что сейчас зафиксировано 34 тысячи военных преступлений россиян. Дела о военных преступлениях, совершенных в Харьковской области, в частности в Изюме, сейчас в приоритете.

Общие боевые потери РФ в войне против Украины с 24 февраля по 22 сентября ориентировочно составили более 55,5 тысяч оккупантов.

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