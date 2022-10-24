Денис Васильченко стал пятым ликвидированным в Украине спецназовцем из "саратовской двадцатки".

Украинские бойцы ликвидировали в Херсонской области российский спецназовец Денис Васильченко. Он перед отправкой в качестве "пушечного мяса" обещал "перебить всех фашистов" и "стоять до конца за Владимира Владимировича".

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что Васильченко подписал контракт и был определен в отряд специального назначения "двадцатка". Его ликвидировали 19 октября в поселке Дудчаны.

По данным российских пропагандистов, Васильченко стал пятым ликвидированным в Украине спецназовцем из "саратовской двадцатки".

Стоит отметить, что в конце июля в сети опубликовали видео, на котором Васильченко обещает "стоять до конца за Владимира Владимировича" и "перебить всех фашистов".

Ситуация в Херсонской области - что известно

В конце августа ВСУ начали контрнаступление на юге Украины. По состоянию на 21 октября удалось освободить 88 населенных пунктов области.

По мнению аналитиков американского института изучения войны, Кремль создает информационные условия, чтобы оправдать отступление и сдачу значительных территорий Херсонщины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции.

"Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Сотни тысяч людей могут пострадать. Может быть разрушено обеспечение водой значительной части юга Украины", - сказал он.

По состоянию на 24 октября ВСУ ликвидировали около 67 940 российских оккупантов.

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