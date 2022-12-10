РФ имеет "идеальные инструменты" для продолжения кампании запугивания украинцев массированными обстрелами.

У России остается возможность самостоятельно производить ракеты для ударов по Украине, и до весны 2023 года эта страна-агрессор будет иметь их в нужном количестве.

Таким образом россияне будут иметь возможность наносить новые ракетные удары по нашей стране, рассказал эксперт военного портала Defense Express Иван Киричевский, пишет Обозреватель.

"Когда некоторые комментаторы говорят, что у россиян якобы осталось ракет всего на 3-4 обстрела, они подразумевают, что какая-то часть ракет с обычными боеголовками должна быть в неприкосновенном запасе. Но что, если россияне решили в принципе отказаться от того, чтобы держать ракеты с обычными боеголовками в неприкосновенном запасе, и сделать исключение разве что для "Кинжалов", - говорит эксперт.

Видео дня

По словам Киричевского, РФ имеет "идеальные инструменты" для продолжения кампании запугивания украинцев массированными обстрелами.

Речь идет о противокорабельных ракетах, адаптированных для обстрелов наземных объектов, а именно: П-800 "Оникс", которыми обстреливали Одессу, и Х-35О, которыми били по Николаеву.

Эксперт отмечает, что с начала полномасштабного вторжения россияне успели отстрелять около 500 ракет этих типов, но вместе с тем пополнили запасы, изготовив 350 ракет Х-35О.

"Это что касается того, когда у россиян могут закончиться крылатые ракеты. Ну, к сожалению, никогда, потому что у них даже если ограниченные, но возможности производить новые ракеты есть и остаются... И это мы говорим только о ракетах, которые имеют обычную боевую часть. А что у россиян с ракетами крылатыми, которые предназначены для доставки ядерных боезарядов, здесь данных объективных нет", – отметил Киричевский.

Сколько ракет осталось у россиян

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников после ракетной атаки 5 декабря заявил, что Российская Федерация вышла за пределы необходимого для собственной защиты резерва в использовании крылатых и баллистических ракет. По его словам, у страны-агрессора осталось менее 13% ракет "Искандер", в то время как необходимо иметь хотя бы 25-30%. По данным Резникова, до последней атаки оккупанты имели 37% "Калибров", а сейчас их осталось до 30%. Кроме того, у них резко упала способность изготавливать некоторые ракеты, а для некоторых отсутствуют составляющие.

В свою очередь, глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у России хватит вооружения еще на несколько масштабных атак. По его словам, россияне будут выстреливать свои запасы ракет "до нуля".

Буданов отметил, что производство новых ракет в РФ есть, но оно мизерное по сравнению с тем количеством, которое они используют. При этом, изготавливается только некоторые модели ракет.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что запас ракет никогда у РФ не закончится, поскольку всегда будет какое-то минимальное производство. Он отметил, что Россия сейчас использует ракеты, которые являются советскими проектами, характеристики которых были улучшены благодаря оборудованию и запчастям иностранного происхождения.

Коваленко также отметил, что последняя массированная атака России 5 декабря в полной мере продемонстрировала растущий дефицит ракетного вооружения у россиян. Эксперт также детально рассказал, какие ракеты еще могут производить в России, а какие – нет.

Вас также могут заинтересовать новости: