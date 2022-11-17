По его мнению, запас ракет никогда у РФ не закончится, поскольку всегда будет какое-то минимальное производство.

Россия сейчас использует ракеты, которые являются советскими проектами. Их характеристики были повышены благодаря оборудованию и запчастям иностранного происхождения.

Военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко в эфире "Эспрессо" отметил, что ракетные запасы агрессора возобновляемые.

"У россиян производство ракет, которое не является серийным, а зависит от контрабанды запчастей, которые в своем большинстве имеют иностранное происхождение. Фактически все ракеты, которые сейчас использует Россия, являются советскими проектами, а свои характеристики они повысили путем использования оборудования и запчастей иностранного происхождения. Эти повышенные характеристики предоставляют им некоторые преимущества перед ПВО. Однако, именно зависимость от иностранных запчастей и делает их производство поштучным. То есть, если есть все необходимое, то они могут делать 2-3 ракеты в неделю, а возможно даже и меньше, потому что зависит от наличия запчастей", - пояснил он.

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По мнению Коваленко, запас ракет у России никогда не закончится, поскольку всегда будет какое-то минимальное производство.

"А то, что сейчас используется, то можно уже говорить о неприкосновенном запасе, ибо даже в лучшие времена для России, она некоторую номенклатуру ракетного оружия производила в небольшом количестве. А сейчас в более трудные времена из-за санкций и других факторов, это производство у россиян фактически находится в анабиозе, то есть оно есть, но не настолько мощное, чтобы обеспечивать каждый день по 100 обстрелов территории Украины ракетным оружием", - добавил эксперт.

Ракетный террор РФ

Как сообщал УНИАН, Россия осуществила масштабные ракетные обстрелы Украины 10, 11, 17, 22 октября и 2 ноября. Вследствие этого было разрушено или повреждено 40% энергетической инфраструктуры.

15 ноября, Россия повторила массированную ракетную атаку по Украине. Оккупанты выпустили по Украине более 90 ракет, 73 из них сбила ПВО.

Уже 17 ноября РФ вновь атаковала Украину. По данным Генштаба, на этот раз оккупанты выпустили 16 ракет.

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