Вскоре ВСУ получат еще больше таких БМП из-за договоренности между Украиной и Швецией о совместном производстве. Речь идет о 1000 CV-90.

В Министерстве обороны рассказали об особенностях боевой машины пехоты CV-90, которую Украина получила от Швеции и которую называют лучшей БМП в мире. Машина была спроектирована и произведена в Швеции, ее главное преимущество – забота об экипаже (три человека) и десанте (до восьми человек), ведь такой защиты как CV-90 нет ни в одной другой БМП, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она назвала CV-90 скандинавским зверем, уничтожающим врагов. По словам Маляр, безопасность людей внутри этой БМП обеспечивает прочная усиленная многослойная броня из стальных катаных листов. Кроме того, сверху на машине размещены дополнительные композитные материалы, а в качестве третьего слоя можно установить навесные бронемодули.

В Минобороны подчеркнули, что такое сочетание защищает экипаж и десант не только от пуль и осколков, но и от подрыва на минах, артиллерийского огня и даже от атак дронов.

В ВСУ CV-90 поступили летом и уже выполняют боевые задачи на фронте. Впервые эти машины показали себя на Лиманском направлении, где враг вот уже несколько месяцев пытается прорвать украинскую оборону. В частности, в одном из боев шведская БМП прикрывала пехотные подразделения от танкового обстрела и в этот момент в нее попал российский дрон-камикадзе "Ланцет".

"Но ни экипаж, ни десант внутри не пострадали – пересели на другую машину и продолжили выполнять боевые задачи. Если бы вместо CV-90 была советская БМП-1, или БМП - 2 не выжил бы никто, ведь броня на этих машинах, фактически, отсутствует", - рассказала заместитель министра.

Кроме того, шведская машина имеет эффективные противотанковые средства и мощную автоматическую 40-мм пушку, которая может вести огонь на расстоянии до 3 км, а максимальная дальность выстрела составляет более 12 км.

Также CV-90 использует революционное шасси с технологиями Формулы-1, когда подвеска сама адаптируется к покрытию. Это обеспечивает чрезвычайно высокую проходимость, а резиновые вставки в гусеницах существенно уменьшают уровень шума во время движения. По словам украинских защитников, на расстоянии 200 м эту машину даже не слышно.

"Уже вскоре таких машин ВСУ получат куда больше, ведь Украина и Швеция договорились о совместном производстве CV-90. и ближайшая цель – 1000 шведских БМП для украинского войска", - добавила Маляр.

Поддержка Швеции

В январе Швеция заявила о намерении передать Украине около 50 боевых машин CV-90. Впоследствии украинские экипажи прошли соответствующую подготовку. Сейчас машины уже находятся на вооружении ВСУ.

В конце августа стало известно, что Украина и Швеция договорились о совместном производстве БМП CV-90. Будут производить боевые машины пехоты на украинской территории.

В то же время, международная компания BAE Systems, которая в частности изготавливает и CV-90 заявила об открытии офиса, а затем и своего производства в Украине.

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