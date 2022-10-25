В результате удара по месту скопления "кадыровцев" их потери составили 40 захватчиков ликвидированными.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань рассказал, что на днях часть оккупантов-"кадыровцев" переместились на левый берег Днепра в регионе.

Как он поделился в эфире проекта FreeДом, захватчики разместились в одном из зданий и усиленно постили оттуда селфи, как они там отдыхают.

"И сегодня ночью они были там уничтожены. То есть благодаря своим тик-токерским способностям они сами фактически сообщили о своем местонахождении. А ВСУ осталось только "отработать", - заявил Хлань.

По его информации, в результате удара по месту скопления "кадыровцев" их потери составили 40 захватчиков ликвидированными и 60 тяжелоранеными.

Ранее появилась информация, что в понедельник вечером украинские защитники ударили по базе бойцов Кадырова в Херсонской области.

Что происходит на Херсонском направлении

По данным Генштаба, офицерский состав ВС РФ накануне прихода ВСУ перемещается на левый берег Днепра, местных жителей в принудительной форме "эвакуируют" туда же.

В Американском институте изучения войны считают, что российская власть, вероятно, создает информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление своих войск и сдачу значительных территорий Херсонской области ВСУ.

Напомним, в конце августа началось контрнаступление ВСУ. В частности армия Украины продвинулась в Херсонской области. По состоянию на 21 октября в регионе деоккупированы 88 населенных пунктов.

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