По мнению Сергея Грабского, ВСУ необходимо осуществить прорыв в районе Сватово.

Российские оккупанты пытаются контратаковать под Кременной. Для дальнейшего продвижения ВСУ на Луганщине и освобождения северной части региона необходимо прорываться в районе Сватово и выходить на оперативное пространство.

Такими мыслями в эфире Радио НВ поделился военный эксперт Сергей Грабский.

"Противник проводит сейчас контратаки в районе Кременной, пытаясь отбросить наши подразделения. Бои там продолжаются, потому что и мы, и противник, осознаем исключительную важность этого направления для дальнейших действий. Если мы прорвемся в районе Сватового, выйдем на оперативное пространство, нам открывается дорога к освобождению всей северной Луганщины", — сообщил Грабский.

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По состоянию на 9 октября ВСУ освободили семь населенных пунктов в регионе. Первым было село Грековка.

После этого ВСУ продолжили двигаться вперед, а российские оккупанты принялись сооружать многослойную линию обороны. Они минировали весь первый участок линии фронта.

Вчера, 21 октября, глава Луганской ОВА сообщил, что самая "горячая" точка в области — это Сватово. Территорию вокруг города рашисты обстреливают из РСЗО.

Председатель ОВА также рассказал об улучшении ситуации с артиллерийскими обстрелами. Четыре месяца назад у врага было тотальное преимущество, но сейчас ситуация намного лучше благодаря уничтожению складов с боеприпасами и ударам по логистическим цепочкам оккупантов.

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