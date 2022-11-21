По его мнению, если по Израилю стреляли бы такими же ракетами, как по Украине, то "Железный купол" дал количество пораженных целей в процентах меньше, чем дает украинская ПВО.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман заявил, что "Железный купол" - это лишь реклама со стороны ПВО Израиля.

Эксперт в эфире "Эспрессо" пояснил, что по ним никогда не стреляли высокоточными ракетами, а защищать приходится участок границы, который в десятки раз меньше, чем в Украине.

"Противовоздушная оборона является эшелонированной, то есть нельзя по одной линии поставить средства дивизиона ПВО и считать, что этим можно перехватить все ракеты. По моему мнению, "Железный купол" - это определенная реклама со стороны ПВО Израиля, потому что они заявляют о стопроцентной защите страны от вражеских нападений, но это не соответствует действительности и является только красивым названием. Во-первых, потому что там довольно небольшой участок границы и поставить большое количество средств ПВО намного проще, потому что это в десятки раз меньше, чем в Украине. Во-вторых, Израиль никогда не атаковали такими ракетами, которыми атакуют нас, а именно ракетами Х-101 или Х-555, или баллистическими ракетами "Искандер". По ним стреляют неуправляемыми ракетами, что-то вроде "Градов", которые довольно легко перехватываются", - отметил аналитик.

Видео дня

По мнению Гетьмана, если по Израилю стреляли бы такими же ракетами, как по Украине, то "Железный купол" дал количество пораженных целей в процентах меньше, чем дает украинская ПВО.

"То есть, ничего такого в Израиле не построили, а то что, построено у нас является гораздо более эффективной системой ПВО, чем в Израиле. Если объяснить простыми словами, то по Израилю стреляют хламом, а по нам высокоточными ракетами, которые имеют средства борьбы с противовоздушными силами. Поэтому, у нас очень эффективная ПВО. Также наши партнеры нам постоянно предоставляют дополнительные зенитно-ракетные комплексы и сейчас их всех даже трудно перечислить. На сегодня нам не хватает только количества этих комплексов, потому что определенное количество даст более плотную оборону. Соответственно, процент сбитых вражеских целей поднимется до 80% или 90%, потому что 100%, к сожалению, не может перехватить ни одна страна. Но тот процент, который мы перехватываем намного выше, чем могут перехватить ПВО многих стран, даже стран НАТО", - подчеркнул военный эксперт.

Украинская ПВО

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что российским оккупантам не дает покоя украинская противовоздушная оборона и они пытаются вычислить ее позиции.

В октябре сообщалось, что военным Вооруженных сил Украины удается сбивать 60% всех выпущенных Россией ракет.

В ВСУ недавно объяснили, для чего украинские системы ПВО постоянно перемещаются.

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала войны РФ применила против Украины более 4 700 ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: