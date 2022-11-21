Сейчас система Hawk еще не на дежурстве, а вот IRIS и NASAMS стреляют и показывают стопроцентный результат.

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО), которых недостаточно для защиты всей Украины, постоянно перемещаются, ибо враг ведет разведку и пытается их поразить.

"Система Hawk еще не на дежурстве, а вот IRIS и NASAMS – это то, что уже эффективно воюет, стреляет и показывает стопроцентный результат. Но их очень мало", - рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, для защиты всей территории Украины имеющихся ПВО недостаточно. При этом противовоздушная защита должна все время менять свою дислокацию во избежание поражения.

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"Представьте, что Украина условно состоит из 50 квадратиков, и вот ПВО может перекрыть только 20 квадратиков. Другие территории - уже другие средства - авиация, мобильные средства. Враг это тоже знает. Поэтому средства противовоздушной обороны постоянно маневрируют, перемещаются, чтобы враг не знал", - сказал он.

Игнат отметил, что враг располагает данными космической и аэроразведки, также ведется разведка с помощью дронов, агентов и предателей.

"В режиме реального времени передается информация. Они знают, что где находится и ракета прокладывает путь по разной траектории. Плюс враг имеет наземную разведку, и мы же знаем, что везде есть русские агенты, и есть "отряды Путина", которые ждут "русский мир" и будут помогать врагу", - пояснил пресс-секретарь Воздушных сил.

Работа украинской ПВО: что известно

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что российским оккупантам не дает покоя украинская противовоздушная оборона и они пытаются вычислить ее позиции.

16 ноября министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин на брифинге по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-7") заявил, что речь шла об усилении Украины благодаря предоставлению систем противовоздушной обороны, артиллерии и боеприпасов.

В частности, Украина получает от Германии 30 бронеавтомобилей DINGO, ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Также 1 ноября Соединенные Штаты Америки объявили о намерении передать Украине восемь систем противовоздушной обороны NASAMS.

19 ноября стало известно, что в ближайшие дни в Украине на боевое дежурство станет американский зенитный ракетный комплекс Hawk.