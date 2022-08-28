Украинские защитники показали фотографии сбитого сегодня вражеского беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".
Снимки опубликованы в официальном Telegram-канале Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
"Найденные обломки и доказательства сбитого утром нашими зенитчиками российского БпЛА Орлан-10. Зенитные ракетные расчеты воздушного командования "Центр" ежеминутно оберегают воздушное пространство и уничтожают оккупанта, и уверяют, что врагу нет и не будет места в нашем украинском небе! Бьем оккупанта на всех фронтах!" - отметили в командовании.
Как сообщал УНИАН, очередной беспилотный летательный аппарат на юго-восточном направлении сбили воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" .
Ранее военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков назвал основные недостатки российских беспилотников "Орлан-10" и объяснил, чем именно они угрожают Вооруженным силам Украины.
Тем временем директор турецкой компании Baykar Machine объявил о планах построить на украинском заводе новый реактивный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma.
Ранее он заявлял, что Baykar Makina никогда не будет продавать свои беспилотники Bayraktar TB2 России.