Это российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс.

Украинские защитники показали фотографии сбитого сегодня вражеского беспилотного летательного аппарата "Орлан-10".

Снимки опубликованы в официальном Telegram-канале Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"Найденные обломки и доказательства сбитого утром нашими зенитчиками российского БпЛА Орлан-10. Зенитные ракетные расчеты воздушного командования "Центр" ежеминутно оберегают воздушное пространство и уничтожают оккупанта, и уверяют, что врагу нет и не будет места в нашем украинском небе! Бьем оккупанта на всех фронтах!" - отметили в командовании.

Відео дня:

Как сообщал УНИАН, очередной беспилотный летательный аппарат на юго-восточном направлении сбили воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Центр" .

Ранее военный эксперт и главный редактор Defence Express Олег Катков назвал основные недостатки российских беспилотников "Орлан-10" и объяснил, чем именно они угрожают Вооруженным силам Украины.

Тем временем директор турецкой компании Baykar Machine объявил о планах построить на украинском заводе новый реактивный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma.

Ранее он заявлял, что Baykar Makina никогда не будет продавать свои беспилотники Bayraktar TB2 России.

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