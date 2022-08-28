Его приземлили зенитчики из командования "Центр".

Украинские зенитчики из командования "Центр" в воскресенье утром, 28 августа, сбили очередной вражеский беспилотник. Цель уничтожена на юго-восточном направлении.

Об этом информирует воздушное командование "Центр".

Стоит отметить, что в составе боевых расчетов выпускники, которые умело и метко доказывают свою обучаемость, приобретают боевой опыт и вместе с прибывшим на усиление опытным личным составом бьют врага, и прокладывают путь к Победе – говорится в заметке. Відео дня:

По данным Генштаба, всего по Украине за 6 месяцев войны "приземлили" более 840 вражеских БПЛА. Также ВСУ ликвидировали 234 самолета, 148 средств ПВО и более 200 вертолетов.

Ранее сообщалось, что россияне получили "сотни" иранских дронов, которые могут быть использованы во время ее полномасштабного вторжения в Украину – несмотря на призывы Вашингтона к Тегерану не делать этого.

Напомним, 24 августа США объявила о рекордном пакете помощи Украине на $3 миллиарда, в который, в частности, войдут боевые дроны Puma и ScanEagle, которые помогут ВСУ первыми фиксировать противника и уничтожать точными ударами как днем, так и ночью.

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