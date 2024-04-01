Он подчеркивает, что права российских военнопленных обеспечены в Украине, и задается вопросом, когда Украина сможет добиться от России того же для украинских военнопленных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отмечает, что российские военнопленные в лагере "Запад 2" совершили более 300 телефонных звонков близким.

Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Российские военнопленные в лагере "Запад 2" совершили 314 телефонных звонков близким. А также при содействии МККК отправили более 200 писем. Эта цифра за время функционирования лагеря: с ноября 2023 года", - подчеркнул омбудсмен.

Он рассказал, что недавно работники их Офиса и представители общественности посетили "Запад 2".

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"Группа НПМ провела опрос российских военнопленных: жалоб на условия содержания, пытки, другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания не поступило", - отметил Лубинец.

Так, подчеркнул он, в лагере полностью соблюдены требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, обеспечены все права российских военнопленных.

Уполномоченный напомнил, что ранее совместно с главным омбудсманом Турции они посетили другой лагерь для содержания военнопленных - "Запад 1", где тоже соблюдаются все нормы Женевских конвенций.

"Права российских военнопленных обеспечены в Украине. Когда же мы сможем добиться того, чтобы РФ соблюдала права украинских военнопленных?", - подчеркнул Лубинец.

Ситуация с украинскими полноеними в России

Как сообщал УНИАН, согласно данным члена экспертного совета Центра гражданских свобод Михаила Саввы, Россия удерживает не менее 7 тысяч украинских гражданских. Среди гражданских, которых удерживает страна-агрессор, есть и журналисты, в частности корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк.

Заместитель председателя Службы безопасности Украины (2014-2015 годов) Виктор Ягун рассказал, кого из военных Россия пытается вернуть в первую очередь. По его словам, некоторые пленные россиян вообще не интересуют, особенно это касается мобилизованных.

"А некоторые категории, такие как "Шторм Z" - бывшие зэки - они их обменивают в первую очередь. Для чего? Есть информация, что их за деньги отпускают в армию, чтобы они полгода, не участвуя в активных боевых действиях, получили помилование. Понятно, что какой-то авторитет попадает в "Шторм Z", никто его в мясной штурм не отправляет. Он полгода отбудет на кухне и спокойно себе выходит с чистой совестью", - рассказал Ягун.

Еще одним приоритетом для обмена в России являются кадыровцы. По словам Ягуна, иногда они готовы обменять 10 украинских пленных на одного своего.

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