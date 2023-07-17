Это не террористический акт, а долгосрочная военная цель, считает немецкий профессор Мюнхенского университета Бундесвера.

Профессор международной политики Мюнхенского университета Бундесвера Карло Мазала одобрил действия Украины по Крымскому мосту.

Немецкий политолог заявил, что Украина имеет право уничтожить Крымский мост и это не является терактом. Российская пропагандистка Ольга Скабеева запостила видео с выступлением Мазалы себе в Telegram-канал.

"Первое, что я хочу сказать, это то, что это, конечно, не террористический акт. Это произошло на незаконно построенном мосту, который ведет на незаконно аннексированную украинскую территорию. Поэтому это не террористический акт, а долгосрочная, законная военная цель. Я сказал бы, что это первая цель в рамках украинских операций. И она должна быть достигнута", - сказал Мазала.

Профессор добавил, что теперь армия РФ будет иметь логистические проблемы с поставкой боеприпасов на юг Украины, который временно находится в оккупации.

"Вопрос в том, насколько сильно поврежден мост. Похоже была задета опора. Значительная часть военных поставок для нужд российских войск на южном участке фронта проходит через Крым. Сейчас это сделать становится сложнее, им придется ехать по суше, что занимает больше времени чем обычно", - отметил Мазала.

Взрыв на Крымском мосту 17 июля - что известно

Утром 17 июля гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил о "чрезвычайном происшествии" - случился взрыв на Крымском мосту.

Оккупанты перекрыли подъезды к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края после утренних взрывов.

По данным СМИ, операцию по подрыву Крымского моста устроили СБУ и ВМС Украины.

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