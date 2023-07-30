Там уточнили, что ракета может одновременно поражать 8 целей, а зенитно-ракетная батарея имеет четыре пусковые установки.

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot PAC-3 является самым передовым американским ЗРК, способным сбивать самолеты, крылатые ракеты, беспилотники и баллистические ракеты.

Об этом речь идет в сообщении Military Media Center. "РАС-3 использует высокоманевровую противоракету прямого попадания ERINT, которая имеет активную радиолокационную головку самонаведения", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что ракета может одновременно обстреливать 8 целей, а зенитно-ракетная батарея имеет четыре пусковые установки.

Для обслуживания одной батареи ЗРК Patriot требуется до 90 специалистов.

"ЗРК Patriot является мощным средством противовоздушной обороны, которое защищает Украину от воздушных атак", - подчеркивается в сообщении.

ЗРК Patriot в Украине

Официально известно, что США и Германия передали Украине два девизиона ЗРК Patriot. А в начале апреля президент Владимир Зеленский поблагодарил за систему Patriot Нидерланды.

Весной СМИ сообщали, что ВСУ сумели сбить самолет дальней авиации ВКС РФ с помощью этого ЗРК. Кроме того, во время одной из атак, украинские защитники сбили ракету "Кинжал".

А 28 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине необходимо 10-12 комплексов Patriot или аналогичных систем, чтобы покрыть всю территорию страны.

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