Верещук напомнила, какую поддержку от государства получают по приезду все эвакуированные люди.

В Бахмуте и до сих пор остаются дети, все труднее и труднее до них добраться.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, остаются ли дети в зоне активных боевых действий Донецкой области, в частности, в Бахмуте.

"В Бахмуте остаются. Но все труднее и труднее добраться до них. Вы знаете, что делает враг. Поэтому мы делаем все, чтобы в приближенных селах, которые близко к Бахмуту, было как можно меньше детей и как можно меньше, вообще, там находились - в зоне активных боевых действий, женщин, пожилых людей – тех, кто не могут себе помочь", - акцентировала Верещук.

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По ее словам, несмотря на все трудности, эвакуация гражданского населения из тех районов Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, продолжается. Вынужденно перемещенных лиц из Донецкой области сегодня принимает Житомирская область.

"Очень тяжело, но у нас есть 21 населенный пункт, откуда продолжается принудительная эвакуация. Сегодня первый поезд ночью прибыл в Житомирскую область. Я благодарю руководство ОВА, всех, кто принимает наших людей, в частности из Донецкой области", - подчеркнула Верещук.

Она напомнила, какую поддержку от государства получают после приезда все эвакуированные люди.

"Уже после проезда они получают первую выплату денежной помощи от государства, в размере 2 тысяч гривень на каждого взрослого человека, 3 тысячи гривень на каждого ребенка и на человека с инвалидностью. Их на перроне встречает руководство ОВА, соответствующие люди, которые занимаются ими, развозят в соответствующие населенные пункты территориальных громад, где подготовили для них места для проживания. Пищевые наборы, все что нужно для того, чтобы в первые дни стабилизировать свою ситуацию. Ровно как и психологи, которые работают с детьми", - сказала Верещук.

Также вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отметила, что вчера был создан Координационный штаб по вопросам обеспечения реализации прав и свобод внутренне перемещенных лиц.

"Я возглавила этот штаб. У нас будет теперь межведомственная координация, где мы на еженедельной основе будем встречаться с руководствами ОВА, территориальными громадами. И вопросы трудоустройства, психосоциальной поддержки, мы создадим в каждой ОВА координационно-консультативные центры, куда люди смогут обратиться. Им окажут административную, юридическую, социальную и все другие виды помощи. Надо взять немного координации на центральный уровень, чтобы добавить энергии в регионах, потому что регионам часто не видно, что они не дорабатывают в силу обстоятельств, когда заняты больше рутинными делами", - акцентировала Верещук

Эвакуация из Донетчины-детали

В начале апреля в 21 населенном пункте Донетчины была объявлена принудительная эвакуация детей. По данным областной военной администрации, на тот момент там проживало 126 детей.

10 апреля глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что российские оккупанты превратили Авдеевку в сплошные руины, но в городе все еще остаются 1,8 тыс. жителей.

11 апреля в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о темпах эвакуации людей с опасных территорий. В частности, в сообщении отмечалось, что с августа 2022 года продолжается обязательная эвакуация из Донецкой области. Таким образом, за 8 месяцев в безопасные регионы переместились более 60 тысяч граждан. Среди них - более 7 тысяч детей и более 2,5 тысячи маломобильных.

Из Нью-Йорка в Донецкой области из-под обстрелов эвакуировали многодетную семью, где воспитывается шестеро детей.