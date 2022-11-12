Все штурмовые действия оккупантов совершаются теми подразделениями, которые были заранее переброшены, в том числе недавно мобилизованными силами.

Россияне несут значительные потери по всей линии фронта в Украине, теряя до батальона живой силы ежесуточно.

Как сообщил спикер восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона на Луганщине происходят позиционные бои, и украинские воины пытаются остановить врага.

"У противника были в предыдущие разы попытки контратаковать наши позиции, однако он натолкнулся на наш отпор. Понес значительные потери, и в целом по всей линии фронта враг несет значительные потери. Фактически ежесуточно до батальона (от 400 до 800 человек, - УНИАН) теряет в живой силе", - рассказал Череватый.

Видео дня

Он отметил, что подразделения захватчиков, которые отступили из Херсона, еще не дошли до восточного участка фронта. Все штурмовые действия оккупантов на востоке совершаются теми подразделениями, которые были заранее переброшены, в том числе недавно мобилизованными силами.

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов уже пересекли отметку в 80 тысяч человек. За минувшие сутки на украинской земле лидквидировано более 800 захватчиков. Также в течение суток уничтожено почти 60 танков и боевых бронированных машин, 12 артиллерийских систем.

Ранее оперативное командование "Юг" сообщило, что ВСУ уничтожили на юге 55 оккупантов, два танка, три самоходные гаубицы "Мста-С и склад с боеприпасами.

Кроме этого в Генштабе ВСУ подтвердили, что украинские военные 10 ноября ударили по скоплению российских оккупантов в Запорожской области. В результате враг потерял ранеными более 100 человек, а информация о погибших уточняется.

Также известно, что по состоянию на 11 ноября ВСУ освободили около трех тысяч квадратных километров территорий на юге Украины. Но все еще есть территории, где могут оставаться российские оккупанты.

Вас также могут заинтересовать новости: