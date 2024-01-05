Потеря каждого Су-34-это очень серьезный удар для России.

Спикер воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Российская Федерация продолжает производить истребители-бомбардировщики Су-34. Однако из-за санкций она способна выпускать их в малом количестве.

В эфире национального телемарафона он заявил, что для оккупационной армии потеря каждого самолета является очень серьезной.

"Производство занимает большое время, особенно в условиях санкций. Им нужны импортные комплектующие, к сожалению, они продолжают производство. В прошлом году они изготовили партию из двух-трех Су-34, будем надеяться, что уничтожать мы будем больше, чем РФ способна производить", — подчеркнул Игнат.

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Как рассказал представитель Воздушных сил, Су-34 – это современный самолет, с которого захватчики сбрасывают управляемые авиационные бомбы и ракеты типа Х-59.

"Вместе с Су-35 - это самый современный самолет россиян", - добавил военный.

Уничтожение российской авиации

По данным Генштаба, по состоянию на этого Украина уничтожила уже 329 российских самолетов.

Польские аналитики из Defence24 заявляли, что за прошлый год российский ВПК сократил темпы производства по Су-34М и по Су-57,

Су-23-единственный тип самолетов в российском арсенале, которые могут обнаруживать и атаковать цели в кратчайшие сроки, что обусловлено наличием определенной комбинации датчиков, авионики и "умного" вооружения, пишет Forbes.

Как известно, в неделю Рождества силы ПВО сделали украинцам особый подарок, уничтожив пять истребителей РФ - четыре Су-34 и один Су-30СМ.

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