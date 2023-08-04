Для избежания опасности нужно уничтожать воздушные цели еще во время их полета.

Вооруженные силы Украины не смогут заранее узнать, какой боезаряд несет российская ракета, а потому в случае применение РФ ядерного оружия будет запущена обычная воздушная тревога, а не какая-то особая.

Об этом в интервью "Телеграфа" заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он добавил, что каждая воздушная цель имеет свои параметры.

По словам Игната, когда РФ запускает ракеты, Воздушные силы видят эти цели на мониторах. Каждая из них имеет свою скорость, курс, высота полета и район запуска.

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"И так можно составить картинку, что за самолет и какое вооружение он имеет", — отметил спикер.

Он убежден, что для избежания потенциальной опасности, все воздушные цели нужно уничтожать еще во время их полета.

Ядерные угрозы РФ

Как ранее сообщал УНИАН, официальные лица РФ неоднократно говорили о готовности использовать "все средства", если России будет угрожать опасность, а пропагандисты призвали использовать ядерное оружие.

В то же время сам президент РФ Владимир Путин в июне заявил, что у них нет необходимости бить по Украине ядерным оружием.

Ядерная риторика России вызвала недовольство не только в ЕС, но и в Индии и Китае. По данным Financial Times, китайский лидер лично предостерег Путина от применения ЯЗ.

При этом сама РФ вдруг решила переместить часть своего ядерного оружия в Беларусь - там будут хранилища. Путин утверждает, что первые ядерные заряды уже переместили.

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