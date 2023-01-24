Российские оккупанты подняли в небо над Беларусью носитель ракет "Кинжал" Миг-31К.

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Сигнал тревоги означает угрозу нанесения ракетных ударов.

По состоянию на 15:00 тревога объявлена во всех уголках Украины.

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Как пишет Беларускі Гаюн, российские оккупанты подняли в небо над Беларусью носитель ракет "Кинжал" Миг-31К.

Ситуация в Беларуси - активность российской авиации

19 января Россия подняла в небо над Беларусью три носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К и самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. В связи с чем в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже стало известно, что один из МиГ-31К загорелся во время полета – у него вспыхнул двигатель.

В настоящее время угроз наступления беларусской армии нет, считают в Белом доме. Однако к концу года Минск может перебросить свои войска для вторжения в Украину, отметили в Институте изучения войны.

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