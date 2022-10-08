Кроме того, нанесут удары по тем местам, из которых будут запущены ядерные боеголовки. Ну, и недвусмысленно намекнули, что и лично Путину мало не покажется

США в течение первого получаса уничтожат Черноморский флот и все его базы на побережье, если Россия нанесет ядерный удар по территории Украины.

Об этом сообщил известный российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН.

Он подчеркнул, что Вашингтон не будет для этого прибегать к ядерному оружию, а использует свое огромное конвенциональное превосходство.

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"Если это не произведет впечатления на Москву, то в течение нескольких дней испепелят огневым воздействием всю российскую группировку, которая находится на территории Украины. США ни в коем случае не будут отвечать ядерным оружием именно потому, что это бессмысленное террористическое преступление. Но они накажут русских намного больнее", - объяснил эксперт.

По его словами, также будут нанесены удары по тем местам, из которых будут запущены ядерные боеголовки. Последствия такого решения Кремля коснутся и президента РФ Владимира Путина.

"Ну, и недвусмысленно намекнули, что и лично Путину мало не покажется. Переводя на простой язык это значит, что его просто убьют. Это произвело впечатление. После этого ядерная риторика Москвы резко сократилась. Практически вопрос закрыт", - добавил Пионтковский.

Он отметил, что Путин очень любит и ценит себя, а потому не допустит никакой угрозы для жизни.

"И третья причина – у него нет на столе кнопки, на которую он нажмет. Ядерное стратегическое оружие сложнее применить, чем тактическое. Для этого нужна целая серия команд. Они все находятся на складах. Все эти передвижения наблюдаются американской разведкой, а их надо доставить. В это будет вовлечено два десятка офицеров, и они все должны быть сумасшедшими", - подытожил политолог.

Ядерные угрозы России

Объявляя частичную мобилизацию в России, президент РФ Владимир Путин пригрозил Западу ядерным оружием.

После этого стало известно, что в случае ядерного удара России по Украине США могут ударить ядерным оружием по территории самой РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после применения ядерного оружия Путин не сможет сохранить свою жизнь. Позднее он добавил, что Россия уже готовит свое общество к ядерному удару.

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