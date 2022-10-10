Россияне требуют, чтобы президент РФ отомстил за Крымский мост.

Взрыв на Крымском мосту, провалы оккупационных войск в Украине и проблемы с мобилизацией вызвали прямую критику президента РФ Владимира Путина со стороны сторонников радикальных действий.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, военные корреспонденты раскритиковали Путина и Кремль за неспособность реагировать на важные события. Они отмечают, что сложно сплотиться вокруг президента, когда его правительство полагается на секретность.

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Другие критики возмущены тем, что Путин постоянно не обращал внимания на ряд провалов в войне, в частности на потопление крейсера "Москва".

В то же время сторонники продолжения боевых действий требуют мести за взрыв на мосту через Керченский пролив, иначе молчание Путина будет воспринято за "слабость".

Также они критикуют молчание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который заявлял, что атака на Крымский мост будет "красной линией".

Критика со стороны провоенного лагеря может указывать на растущие сомнения в способности Путина выполнить обещанную им цель так называемой "денацификации" Украины и может подорвать привлекательность среди его основного электората, пишут эксперты.

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.

В Кремле заявили, что президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о взрыве на Крымском мосту, он создал правительственную комиссию.

По данным российских СМИ, после взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

Ранее глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.

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