По словам Дмитрия Медведева, стабильность энергосбережения нашей страны зависит от признания правомерности требований России в рамках так называемой спецоперации.

В России заявили, что Украина должна признать правомерность требований государства-агрессора в рамках так называемой спецоперации. Это якобы гарантирует стабильность энергосбережения для нашей страны.

Таким заявлением отметился бывший президент и действующий заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале.

"Покупка "киевским режимом" электроэнергии в Словакии приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины. Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках "СВО" и её результаты, отражённые в нашей Конституции", — написал Медведев.

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Сообщение бывшего президента РФ подтверждает, что рашисты намеренно устроили террор с ударами по энергетическим объектам Украины. Медведев почти прямо заявил: Россия прекратит обстреливать электростанции, если наша страна пойдет на уступки. А это шантаж.

Проблемы с электричеством из-за атак оккупантов: основная информация

Массированные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры Украины начались 11 октября и продолжаются до сих пор.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что, по состоянию на 18 октября было разрушено 30% электростанций. По словам военного эксперта Олега Жданова, если показатель поднимется до 50%, то украинская энергетика "ляжет".

Сейчас во многих регионах страны проводятся веерные и экстренные отключения света. Например, в ДТЭК сообщили, что в Киеве люди могут оставаться без энергоснабжения по 4-6 часов.

Как заявил советник ОПУ Алексей Арестович, в случае продолжения террора со стороны российских оккупантов украинцы могут неделями сидеть без воды, света и тепла. Или будут введены серьезные ограничения.

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