Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не верит, что российский диктатор Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, или против других стран.
Об этом сообщает Sky News.
"Я не считаю, что он это сделает. Он был бы сумасшедшим, если бы сделал это", - сказал Джонсон.
Экс-премьер Британии подчеркнул, что использование ядерного оружия будет означать, что Путин "немедленно подаст заявление о выходе России из клуба цивилизованных наций". Такой сценарий будет "полной катастрофо" для РФ, ведь ее подвергнут "криогенной экономической заморозке".
Джонсон подчеркнул, что Путин в случае применения ядерного оружия "потеряет значительную часть своего глобального молчаливого согласия, которое у него было".
Ядерное оружие РФ: угрозы Путина
Последний раз лидер Кремля угрожал Украине и миру применением ядерного оружия 21 сентября. Он тогда сказал следующее:
"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".
Иностранные эксперты считают, что Путин не собирается идти на деэскалацию и может применить ядерное оружие. Также была мысль, что Россия шантажирует, запугивает Запад ядерной войной.