Такой сценарий будет означать немедленное "заявление о выходе России из клуба цивилизованных наций".

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон не верит, что российский диктатор Владимир Путин применит тактическое ядерное оружие в войне против Украины, или против других стран.

Об этом сообщает Sky News.

"Я не считаю, что он это сделает. Он был бы сумасшедшим, если бы сделал это", - сказал Джонсон.

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Экс-премьер Британии подчеркнул, что использование ядерного оружия будет означать, что Путин "немедленно подаст заявление о выходе России из клуба цивилизованных наций". Такой сценарий будет "полной катастрофо" для РФ, ведь ее подвергнут "криогенной экономической заморозке".

Джонсон подчеркнул, что Путин в случае применения ядерного оружия "потеряет значительную часть своего глобального молчаливого согласия, которое у него было".

Ядерное оружие РФ: угрозы Путина

Последний раз лидер Кремля угрожал Украине и миру применением ядерного оружия 21 сентября. Он тогда сказал следующее:

"Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

Иностранные эксперты считают, что Путин не собирается идти на деэскалацию и может применить ядерное оружие. Также была мысль, что Россия шантажирует, запугивает Запад ядерной войной.

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