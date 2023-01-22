Россия 11 месяцев бомбит Украину и хочет, чтобы весь мир это терпел.

Россия в течение одиннадцати месяцев полномасштабной войны обстреливает территорию Украины и убивает мирных жителей. При этом она угрожает ядерным оружием западным странам из-за поставок военной техники для ВСУ. Вот почему страна-агрессора "неадекватна".

Такими словами советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ядерные угрозы спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он заявил: "Почему РФ полет/неадекватна? Россия устами Володина снова угрожает, что передача военной техники Украине — это ... угроза мифическим городам РФ, и поэтому ждите эскалации... То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться".

Напомним, Володин заявил, что удары по России оружием западного производства "приведут к ответным мерам более мощного оружия". Якобы поставки техники Украине "могут закончиться трагедией мирового масштаба".

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"Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны", — сказал Володин.

Ядерные угрозы России: последняя информация

Ранее на этой неделе лидер чеченских боевиков Рамзан Кадыров заявил: "Россия никогда не позволит проиграть в любой борьбе. Мы можем нажать на кнопку — и салам алейкум! Поэтому, пусть нас всех не станет. Мы попадем в рай, а они — в ад".

Путин морально и психологически готов применить ядерное оружие против Украины, но он не уверен, что приказ выполнят. Таким мнением поделился российский политический аналитик Валерий Соловей.

По мнению министра обороны Италии Гвидо Крозетто, РФ может применить тактическое ядерное оружие, если пройдет "точку невозврата". Эта опасность существует, хоть она и маловероятна.

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