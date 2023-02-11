В результате ударов оборудование ТЭС было существенно повреждено.

Оккупанты за прошедшие сутки по два раза атаковали две тепловые электростанции компании ДТЭК. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ДТЭК. Отмечается, что пострадавших в результате обстрелов не было.

"Вчера вечером от российских обстрелов снова пострадали две станции ДТЭК Энерго, которые уже подвергались атакам в тот день. В результате террористических ударов оборудование ТЭС было существенно повреждено", - информируют в компании.

С начала энергетического террора россияне уже 28 раз атаковали ТЭС ДТЭК.

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Удар по Украине 10 февраля

В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили по украинским городам иранскими дронами-камикадзе.

Около 4 утра Россия ударила по ряду городов Украины ракетами. В Харькове захватчики попали в объект критической инфраструктуры, в городе и области зафиксировали 10 взрывов.

Воздушные Силы Вооруженных сил Украины на рассвете сбили пять крылатых ракет "Калибр" и пять дронов Shahed. Всего российские оккупанты выпустили шесть крылатых ракет и семь дронов-камикадзе Shahed-136/131.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские войска 10 февраля выпустили по Украине 106 ракет и нанесли 59 авиаударов, 28 из которых с использованием Shahed-136. Украинскими защитниками была уничтожена 61 ракета и 22 дрона.

По данным Минэнерго, во время массированного удара 10 февраля оккупанты попали в объекты тепло- и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах были введены аварийные отключения.

Вечером враг продолжил атаки на критическую инфраструктуру Украины в нескольких регионах, выпустив ударные дроны.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вражеские беспилотники поразили в области три энергетических объекта.

Ситуация в энергосистеме Украины

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. С того момента по всей стране началось аварийное отключение электроснабжение. Враг не прекращает ракетные удары по энергосистеме Украины.

Более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это крупнейшая в Украине и Европе Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

По всей Украине, начиная с 8 февраля были изменены лимиты потребления для того, чтобы понять, сколько потребляют регионы с постоянным доступом к электроэнергии. Планировалось, что в каждой области на один день будут полностью будут сняты ограничения потребления, однако из-за вражеского обстрела "дни без отключений" были отменены.

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