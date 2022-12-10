Русские оккупанты продолжают нести огромные потери на поле боя. Однако нередко россияне накрывают друг друга "дружественным огнем".
Как отмечается в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ, "дружественный огонь" - это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствия взаимодействия и связи между подразделениями.
Кроме того, за прошедшие сутки подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
Война в Украине и потери РФ: главные новости
Армия РФ продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении.
Между тем в отдельных регионах РФ продолжается мобилизация. В частности, повестки вручают военнообязанным в Самарской области.
С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 93 тысячи 390 россиян за минувшие сутки - 310.
Также Россия потеряла: танков – 2937, боевых бронированных машин – 5912, артиллерийских систем – 1926, РСЗО – 395, средств ПВО – 211, самолет – 281, вертолетов – 264.