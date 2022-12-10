Это признак низкой подготовки танкистов и артиллерии врага.

Русские оккупанты продолжают нести огромные потери на поле боя. Однако нередко россияне накрывают друг друга "дружественным огнем".

Как отмечается в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ, "дружественный огонь" - это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствия взаимодействия и связи между подразделениями.

Кроме того, за прошедшие сутки подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили 4 пункта управления и 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

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Война в Украине и потери РФ: главные новости

Армия РФ продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении.

Между тем в отдельных регионах РФ продолжается мобилизация. В частности, повестки вручают военнообязанным в Самарской области.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали 93 тысячи 390 россиян за минувшие сутки - 310.

Также Россия потеряла: танков – 2937, боевых бронированных машин – 5912, артиллерийских систем – 1926, РСЗО – 395, средств ПВО – 211, самолет – 281, вертолетов – 264.

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