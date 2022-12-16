Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 97 тыс. 270 человек.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще почти 700 российских оккупантов. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 97 тыс. 270 человек, из которых 680 уничтожены за прошедшие сутки.

Потери России в технике:

2 тыс. 980 танков (5 за минувшие сутки);

5 тыс. 952 боевые бронированные машины (6 за сутки);

1 тыс. 946 артиллерийских систем (3 за сутки);

410 реактивных систем залпового огня (4 за сутки);

211 средств противовоздушной обороны;

281 самолет, 264 вертолета;

1 тыс. 648 беспилотников оперативно-тактического уровня (4 за сутки);

592 крылатые ракеты;

16 кораблей/катеров;

4 тыс. 563 единицы автомобильной техники и автоцистерн;

172 единицы спецтехники.

Потери России на войне в Украине

13 декабря в Запорожской области Силы обороны Украины уничтожили склады боеприпасов российских оккупантов и несколько единиц вражеской техники и вооружения. Ранения получили более 200 захватчиков.

Как сообщал Генштаб ВСУ 16 декабря, авиация Сил обороны нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и трижды ударила по позициям ЗРК оккупантов.

Видео дня

Кроме того, в России продолжается агитация военнослужащих подписывать контракт, чтобы перекрыть потери, которые оккупанты понесли в результате эффективных действий ВСУ.

Отметим, что сейчас самые ожесточенные бои ведутся в Бахмуте на Донбассе. Там российские оккупанты несут бешеные потери, ВСУ сохраняют контроль над городом.

Вас также могут заинтересовать новости: