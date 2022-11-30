У России не получится добиться своей цели, однако Украина по-прежнему нуждается в большем количестве систем ПВО.

Россия не сможет истощить украинскую противовоздушную и противоракетную оборону, если текущая ситуация не изменится. Однако есть и проблема: нашей стране нужно больше систем ПВО для защиты объектов, которые атакует агрессор.

Такими выводами поделился внештатный советник министра обороны Алексей Копытько на личной странице на Facebook. Он написал: "Приоритет сейчас — ПВО/ПРО. Из хорошего — россияне пытаются истощить запас наших ракет, но при нынешних тенденциях у них не получится. Из плохого — количество пусковых остаётся явно недостаточным".

По словам Копытько, еще несколько систем NASAMS и одна IRIS-T SLM могли бы изменить ситуацию в гораздо лучшую сторону. Ракетные удары России по Украине стали бы дорогим удовольствием с непредсказуемым исходом.

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"Опыт показывает, что россияне достаточно быстро адаптируются. Они наверняка будут искать способ поставить на поток массовые удары сравнительно недорогими агрегатами, типа иранских. Причём — с неожиданных направлений. Но и мы адаптируемся", — подытожил Копытько.

При этом аналитик на стал комментировать поставки Украине систем Patriot или истребителей. По его словам, важен результат, а не множественные заявления.

Поставки ПВО Украине: последняя информация

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 ноября сообщил, что Испания предоставит ПВО для ВСУ. О каких именно системах идет речь, не уточняется.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил: "Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. В следующем году мы сохраним или даже увеличим нашу военную помощь. Мы окажем новую поддержку противовоздушной обороне, чтобы защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую он полагается".

Как сообщил портал CNN, в США рассматривают передачу систем ПВО Patriot Украине. Но уже сегодня, 30 ноября, в Пентагоне опровергли эту информацию. Однако вопрос противовоздушной обороны нашей страны – один из приоритетных для Штатов.

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