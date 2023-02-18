Представители Британии и США обсудили, как ускорить международную поддержку Украины, чтобы помочь украинцам выиграть войну и обеспечить справедливый и длительный мир.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и вице-президент США Камала Харрис убеждены, что война России против Украины является глобальной.

Как сообщается на сайте британского правительства, Сунак и Харрис встретились в Мюнхене, где они принимают участие в конференции по безопасности. Они, в частности, обсудили, как ускорить международные усилия для Украины, ради ее победы и обеспечения справедливого и долговременного мира.

Стороны согласились, что важно рассуждать не только о немедленных потребностях Украины, а о том, как международное сообщество может обеспечить то, чтобы Украина больше никогда не сталкивалась с подобными угрозами.

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"Они согласились, что война Путина - это глобальная война, одновременно с точки зрения влияния на продовольственную и энергетическую безопасность, и с точки зрения влияния на такие международно признанные нормы, как суверенитет", - говорится в сообщении.

Также Сунак и Гаррис осудили те страны, которые поддерживают усилия Путина политически и военно.

Заявления США и Британии на Мюнхенской конференции по безопасности

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, Риши Сунак заявил, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине дальнобойное оружие. Премьер-министр Соединенного Королевства призвал союзников удвоить военную поддержку Украины. Он выступил за разработку гарантий безопасности для Украины. По мнению британского премьера, Украина должна получить долгосрочные гарантии безопасности и поддержки Запада до того момента, как вступит в НАТО.

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что время не на стороне Путина, Украина и трансатлантическое единство продержатся дольше за Россию. По ее словам, США официально установили факты совершения военных преступлений Россией в войне против Украины. Все виновные в этих преступлениях будут нести ответственность. Также в США обеспокоены, что Пекин углубил свои отношения с Москвой после начала войны. Харрис предостерегла Китай от помощи России летальным оружием, которое может быть применено им в войне против Украины.

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