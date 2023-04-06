В этом полевом лагере на реабилитации находится около 100 оккупантов.

В оккупированном Крыму развернули палаточный городок для раненых российских захватчиков. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00.

"Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в живой силе, местные медицинские учреждения на временно оккупированных территориях полностью загружены", - информирует Генштаб.

В частности, в одном из населенных пунктов Симферопольского района временно оккупированной АР Крым есть палаточный городок для раненых российских захватчиков.

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Отмечается, что по состоянию на 4 апреля этого года в упомянутом полевом лагере на реабилитации находилось около 100 военнослужащих противника.

Потери РФ в Украине - актуальные данные

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 176 630 оккупантов, из них 390 за предыдущие сутки, а также уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Кроме того, накануне воины уничтожили еще одну боевую русскую "птичку". На этот раз статистику вражеских потерь пополнил вертолет Ка-52 "Аллигатор".

А сегодня, 6 апреля, бойцы ВСУ показали, как выглядит поле боя после успешно отбитого штурма наемников "Вагнера" на Бахмутском направлении. Судя по кадрам, украинские артиллеристы отработали по всем оккупантам, которые штурмовали позиции ВСУ.

Россия в Крыму готовится к контрнаступлению ВСУ - последние новости

Россияне во временно оккупированном Крыму обеспокоены из-за контрнаступления Вооруженных сил Украины. На захваченном полуострове продолжается оборонная и материально-техническая подготовка.

Аналитики Института изучения войны обратили внимание на спутниковые снимки, которые обнародовали 1 апреля. На них четко видно, что армия РФ построила оборонительные линии вдоль наземных линий и логистических узлов.

Ранее появилась информация, что россияне в Крыму агитируют срочников подписывать контракты с вооруженными силами РФ для участия в войне против Украины.

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