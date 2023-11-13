Несколько лет назад его перевели в Новороссийское соединение ВДВ - 7-ю дивизию.

На кладбищах Новороссийска и Абинска в Краснодарском крае РФ обнаружено 20 новых могил ликвидированных в Украине оккупантов - кадровых, мобилизованных и наемников ЧВК.

Как сообщает "Кавказ. Реалии" со ссылкой на активистов, всего в Краснодарском крае обнаружено более 1700 могил российских оккупантов.

Как заметил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, среди "свеженьких" - полковник Валерий Петраш. Топ-оккупант "зажмурился" 19 сентября 2023 года.

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В открытых источниках можно найти информацию, где Петраш по состоянию на 2018 год фигурирует в должности командира зенитного полка Ивановского воздушно-десантного сообщения. В 2019 году он был переведен в Новороссийское соединение ВДВ – 7-ю дивизию.

Потери РФ в Украине - актуальное

Напомним, что за сутки удалось ликвидировать 800 оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ в Украине составляют 311 тысяч 550 человек. Среди интересного за последние 24 часа уничтожили: 5 танков, 10 артиллерийских систем, 6 боевых бронированных машин, 2 БПЛА и 1 крылатую ракету.

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