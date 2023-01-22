В частности, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не зафиксировано.

Российские войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Отмечается, что на Купянском, Новопавловском и Херсонском направлениях российские оккупанты обороняются.

В то же время на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не выявлено.

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Вместе с тем минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Студенок, Дорошевка, Бояро-Лежачи, Искриковщина и Поповка Сумской области и Ветеринарное, Стрелечье, Зеленое, Волчанск, Новомлинск, Двухречная и Купянск в Харьковской области.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Табаевки и Крахмального Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховку в Луганской области.

Также отмечается, что на Лиманском направлении россиянами обстреляны Макеевка, Площанка, Червонопоповка и Кузьмино Луганской области.

На Бахмутском направлении, как проинформировали в Генштабе, огневому поражению вражеской артиллерии подверглись районы 14 населенных пунктов. На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Невельское, Георгиевка и Марьинка. На Новопавловском направлении обстреляны Богоявленка и Никольское Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня российских оккупантов пострадали более 16 населенных пунктов.

"На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. В частности, обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Дудчаны, Монастырское, Антоновка, Береговое, Янтарное и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения", - сообщается в сводке.

Война в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, на Запорожском направлении российские оккупанты малыми группами до 10 человек штурмуют украинские позиции. На отдельных направлениях противник имел определенные частичные успехи, но на данный момент все позиции восстановлены, а оккупанты отброшены на прежние позиции.

В Генштабе также сообщили, что в течение суток украинская авиация нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава российских захватчиков. А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два района сосредоточения оккупантов и два склада боеприпасов.

Между тем, 22 января в Харьковской области в результате артобстрела российских оккупантов в селе Петровка Золочевской громады погиб один человек. Также враг из танков обстрелял кладбище в селе Гурьев Казачок.

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