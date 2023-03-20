Основная цель оккупантов во время массированных ракетных ударов – это энергетические объекты Украины.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев заявил, что основная цель России во время нанесение ракетных ударов по украинской территории - гуманитарная катастрофа путем уничтожения объектов критической инфраструктуры.

В интервью "РБК-Украина" он заявил, что эксперты прогнозируют продолжение нанесения Россией ракетных ударов по критическим объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, центрам принятия решений.

"Противник продолжает совершенствовать тактические приемы, которые согласованы по времени и целям. Их основная цель - это энергетические объекты Украины. Например, один из таких приемов – это нанесение комбинированных ударов с нескольких направлений различными средствами поражения, включая Х-31П, Х-59, Х-22 и "Кинжалы", — пояснил Наев.

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Кроме того, командующий Объединенными силами ВСУ не исключает, что отдельными целями РФ на территории Украины могут быть места размещения образцов вооружения и военной техники иностранного производства, а также районы сосредоточения войск.

Ракетные удары России

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ осуществила 15 массированных ракетных ударов по территории Украины, выпустив более 820 только крылатых баллистических ракет.

Последняя массированная ракетная атака РФ была 9 марта, оккупанты запустили 95 ракет различного базирования, также было применено 8 иранских дронов-камикадзе.

Последняя масштабная атака РФ на Украину была зафиксирована 17 марта, оккупанты атаковали дронами "Шахед". Тогда наши защитники сбили 11 из 16 запущенных беспилотников.

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