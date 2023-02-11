Причиной этому стала возможность Украины получить дальнобойное оружие.

Политолог Андрей Пионтковский, проживающий в Вашингтоне, высказался, что дальнобойное оружие Запада нужно Украине для того, чтобы отбивать собственные территории, а не атаковать столицу России.

"Когда ракеты и самолеты окажутся в Украине, то Украине они нужны не для того, чтобы громить Москву, а для того, чтобы прекратить варварские атаки на украинские города", - сказал Пионтковський в эфире Эспрессо.

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Эксперт добавляет, что Киеву важно иметь гарантии и факторы влияния их соблюдения:

"Украина просто заявит, если не прекратится уничтожение украинской структуры, то после первого же нового удара, используя вашу же терминологию, мы нанесем удар по объектам двойного назначения: энергетической, логистической инфраструктуры Москвы", - высказался политолог.

Перспектива получения востребованных дальнобойных снарядов вызывает недовольство среди российской верхушки. Как отмечает Пионтковский, это приводит и к конфликтам.

"Мы же видим глухой конфликт и взаимное недовольство в РФ, доходящее до ненависти. На мой взгляд, то, что произошло в ночь в бункере – это мини-военный переворот. Когда генерал Шойгу и Герасимов измаявшись от полугодовой кампании травли их Пригожиным и Кадыровым, требовали у Путина снять Суровикина, ставленника Пригожина, и вернуть Герасимова к управлению в армии. Нужно разбираться в этих деталях и взаимоотношениях для понимания перспектив войны", - добавил Пионтковский.

Западные истребители и дальнобойное оружие для Украины

Португалия допустила передачу истребителей F-16 Украине.

Правительство Украины продемонстрировало, как работает дальнобойная бомба-ракета GLSDB.

Воздушные силы ВСУ рассказали чем помогут Киеву ракеты ATACMS.

Кроме этого в ГУР объяснили для чего Украине необходимы ракеты большей дальности.

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