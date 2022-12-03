Боррель выразил благодарность Польше за проведение учений на своей территории, а также восхищение и восторг от разговора с украинскими военными.

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасностиЖозеп Боррель посетил учебную площадку Миссии ЕС по военной помощи Украине.

Инициатива, которую ЕС утвердил в октябре, начала работу с 15 ноября и уже принимает военных для обучения по специализированной программе боевых инженерных войск и разминирования, сообщил Боррель. В общем, учения пройдут 15 тыс. украинских военных.

Боррель выразил благодарность Польше за проведение учений на своей территории, а также восхищение и восторг от разговора с украинскими военными.

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"Тронут беседой с военными и полон восхищения их храбростью и решимостью, - написал Боррель. - Слов и аплодисментов недостаточно. Мы должны продолжать предоставлять им средства для продолжения борьбы против РФ. И мы не будем прекращать это делать через и Европейский фонд мира".

Польша и Германия играют ведущую роль в воплощении этой инициативы. Кроме того, на этой неделе Норвегия объявила, что выделяет $15 млн на поддержку EUMAM, а Швеция анонсировала намерение присоединиться к военной миссии.

Тренировочная миссия ЕС для Украины

В августе главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что блок подготовки украинских военных в соседней с Украиной стране.

8 октября премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что лидеры ЕС достигли консенсуса относительно начала учебной миссии для ВСУ.

За полторы недели было принято решение о создании миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Она получила название EUMAM Ukraine. Венгрия не поддержала создание миссии.

Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории стран-членов ЕС. Также будет оперативный штаб в Брюсселе для обеспечения общей координации на стратегическом уровне. Командующим миссии будет вице-адмирал Эрве Блежан, директор Сил военного планирования и проведения операций.

Миссия обеспечит индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку ВСУ, в том числе Сил территориальной обороны, а также координацию и синхронизацию деятельности государств-членов, которые содействуют проведению подготовки.

Мандат миссии сначала продлится два года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит почти 107 млн евро.

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