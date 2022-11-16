Президент в очередной раз призвал допустить украинских специалистов к работе международного следствия и предоставить им доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал установить все детали падения ракеты в Польше.

"Конечно, один из главных вопросов на Совбезе ООН – ситуация в Польше, выяснение всех обстоятельств того, как российская агрессия пересекла польскую границу. Украинская позиция очень прозрачная: мы стремимся установить все детали, каждый факт", - подчеркнул президент в вечернем видеообращении.

Именно поэтому, по его мнению, необходимо, чтобы украинские специалисты присоединились к работе международного следствия и чтобы Украина получила доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва.

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"Вся наша информация – в полном доступе, мы даем ее партнерам еще начиная с ночи, с тех первых часов, когда мир начал выяснять, что произошло", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что еще ночью говорил с президентом Польши Анджеем Дудой, выразил ему свои соболезнования, ведь российская агрессия унесла жизни двух граждан Польши.

Глава государства призвал минутой молчания почтить память всех, чьи жизни унесла эта русская война - как граждан Украины, так и граждан Польши.

Падение ракеты в Польше: детали инцидента

15 ноября Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине, которая длилась почти 4 часа.

Вечером того же дня стало известно, что в Польше, недалеко от границы с Украиной, в селе Пшеводув две ракеты упали на территории сельхозпредприятия. Погибли два человека.

Сегодня, 16 ноября, по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего Вооруженных сил секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина хочет присоединиться к изучению инцидента с падением ракет в Польше и готова передать партнерам имеющиеся доказательства российского следа.

Также Данилов отметил, что Украина просит партнеров предоставить информацию, на основании которой был сделан окончательный вывод о падении в польском селе ракеты украинской системы ПВО.

Кроме того, по его словам, Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны и Госпогранслужбы.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе не имеют подтверждений подготовки Россией умышленной ракетной атаки на Польшу. По его словам, в приграничном с Украиной польском селе Пшеводув упала ракета украинской системы ПВО, но ответственность за это несет Россия, которая обстреливала украинские города и критическую инфраструктуру в Украине.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не сомневается, что в Польше упала русская ракета.

В то же время, в США заявили, что за падение ракеты в Польше ответственной является именно РФ, которая запустила шквал ракет по Украине.