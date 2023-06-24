Группа бойцов попала под обстрел, но это на помешало командиру вернуться за БМП.

Командир M2 Bradley 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Андрей рассказал, как ему пришлось вывозить с поля боя БМП с вырванной броней.

Историю военного опубликовал центр стратегических коммуникаций ВСУ на YouTube.

По словам Андрея, в тот день он с группой должен был ехать на штурм, но за 150 метров до точки высадки попали под обстрел. У Брэдли были удары ПТУРа и 120-мм мины.

Видео дня

"Взорвались мои боковые ПТУРы, вырвало броню, корпус лопнул, трещина пошла аж в сторону водителя", — рассказывает командир.

Он быстро приказал высадить десант и вызвал эвакуацию, так как несколько бойцов получили ранения. Сам Андрей получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован.

"На следующий день у меня какая-то чуйка была, что она осталась рабочей", - вспоминает военный.

Он добавил, что БМП резко заглохла из-за большого количества прилетов. Однако, это не остановило военного - на следующий день он поехал на поле боя, вывез Bradley и вернулся в больницу.

БМП Bradley на фронте

Как сообщал УНИАН, американские Bradley уже активно работают на фронте и демонстрируют высокую эффективность. По данным CNN, во время наступательных действий ВСУ якобы уже потеряла 16 Bradley. Впоследствии появилось видео одного из боев с оккупантами.

13 июня США объявили о новый пакет помощи Украине, в который вошли 15 боевых машин пехоты Bradley. В Пентагоне подчеркнули, что не могут подтвердить потерю армией Украины 16 единиц бронетехники.

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