После отработки украинской артиллерии у врага есть погибшие и раненые.

Под Белогоровкой Луганской области украинские воины из 54 ОМБр уничтожили группу российской пехоты.

Как сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, после отработки украинской артиллерии у врага есть погибшие и раненые.

"Район Белогоровки. Работает "Ворон" из 54-й ОМБр. Бежали куда-то орки. В итоге – 200 и 300", – написал Сырский.

На видео группа оккупантов волокут что-то по полевой дороге. Во время обстрела оккупанты "доблестной" российской армии пытались спрятаться в лесополосе, однако им это не удалось.

Ситуация в Луганской области

15 апреля 2023 года россияне вплотную приблизились к Белогоровке.

В Старобельске Луганской области оккупанты выдают карточки резидентов Российской Федерации со сроком действия три месяца в рамках принудительной паспортизации украинцев.

Украинцы на временно оккупированных территориях практически лишены возможности отказаться российского паспорта.

15 июля 2023 года противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области.

16 июля 2023 года в Луганской области оккупанты устроили паспортизацию заключенных. Оккупанты также заявили, что в ближайшие два года на Луганщине построят еще 25 тюрем.

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