Украинские защитники "минуснули" еще две российские вышки наблюдения. Оккупанты лишились "глаз" в Брянской и Курской областях Российской Федерации.
"Минус две башни наблюдения на России. Силами противотанковой группы спецподразделения KRAKEN уничтожены две автономные башни наблюдения "Муром" в Брянской и Курской области", - говорится в сообщении бойцов в Facebook.
Отмечается, что с таких вышек можно было круглосуточно наблюдать за украинскими территориями в радиусе до 15 км. Подобные автономные вышки реагируют на любое движение, руководят вражеской артиллерией и даже могут сопровождать вражеские диверсионно-разведовательные группы.
Стоит отметить, что это не первая российская вышка, которую уничтожили бойцы KRAKEN. 5 марта защитники Украины с помощью дрона уничтожили автономную башню наблюдения в Брянской области РФ.
Ситуация на фронте по состоянию на 12 марта - что известно
В течение 11 марат оккупанты 12 раз ударили авиацией и пять раз ракетами. Кроме того, зафиксировано 56 обстрелов из РСЗО.
При этом укранские военные отбили 92 атаки россиян, целью которых остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей.
В то же время общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину уже достигли ориентировочно 159090 человек.