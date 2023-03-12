Проблемы со "зрением" у оккупантов возникли в Брянской и Курской областях.

Украинские защитники "минуснули" еще две российские вышки наблюдения. Оккупанты лишились "глаз" в Брянской и Курской областях Российской Федерации.

"Минус две башни наблюдения на России. Силами противотанковой группы спецподразделения KRAKEN уничтожены две автономные башни наблюдения "Муром" в Брянской и Курской области", - говорится в сообщении бойцов в Facebook.

Отмечается, что с таких вышек можно было круглосуточно наблюдать за украинскими территориями в радиусе до 15 км. Подобные автономные вышки реагируют на любое движение, руководят вражеской артиллерией и даже могут сопровождать вражеские диверсионно-разведовательные группы.

Видео дня

Стоит отметить, что это не первая российская вышка, которую уничтожили бойцы KRAKEN. 5 марта защитники Украины с помощью дрона уничтожили автономную башню наблюдения в Брянской области РФ.

Ситуация на фронте по состоянию на 12 марта - что известно

В течение 11 марат оккупанты 12 раз ударили авиацией и пять раз ракетами. Кроме того, зафиксировано 56 обстрелов из РСЗО.

При этом укранские военные отбили 92 атаки россиян, целью которых остается выход на админграницы Донецкой и Луганской областей.

В то же время общие потери войск РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину уже достигли ориентировочно 159090 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: