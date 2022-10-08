Ракетно-артиллерийскими подразделениями Вооруженных сил Украины выполнено 218 огневых заданий.

Украинская авиация ночью нанесла удары по системам противовоздушной обороны оккупантов в Херсонской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь Оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров.

По его словам, ситуация на Южнобугском направлении остается напряженной с динамичным развитием на разных направлениях. Силы обороны Украины удерживают контроль и инициативу.

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"Наша авиация отработала ночью по системам противовоздушной обороны противника в Бериславском и Каховском районах, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 218 огневых задаий. Результаты доразведываются", - сказал Назаров.

Пресс-секретарь добавил, что противник ведет оборонительные действия с целью удержания захваченных территорий и сдерживания развития наступления подразделений Сил обороны.

Оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетный удары, обстреливать тяжелой артиллерией позиции Вооруженных сил Украины, территории прилегающих к линии фронта громад, тыловые регионы Украины.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении:

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. За сутки, 5 октября, защитники освободили еще три населенных пункта. Всего с начала октября бойцы ВСУ деоккупировали более 400 квадратных километров Херсонской области.

Продвигаясь на юг, украинские подразделения оттеснили линию фронта еще до 20 км вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр, но пока еще не угрожая главным российским оборонным позициям, заявили в британской разведке.

5 октября украинская авиация нанесла более 15 ударов по противнику. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники и уничтожено 4 ЗРК противника.

ВСУ с 1 по 6 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

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