Польский президент находится с визитом в Латвии.

Президент Польши Анджей Дуда посоветовал Владимиру Зеленскому принять капитуляцию России в Переяславе.

Об этом пишет WPROST.pl. 31 января польский президент со своей супругой прибыли в Латвию. В Риге он встретился с поляками, проживающими в стране, и рассказал им о недавнем разговоре с президентом Украины. Он отметил, что все хотели бы иметь возможность жить с Россией в мире и свободно развиваться, однако это невозможно, потому что она нападает, грабит, убивает и пытается отобрать свободу.

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас - когда вы победите Россию, когда русские придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь", - вспомнил Дуда.

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Почему Дуда предложил Переяслав

В январе 1654 года гетман Богдан Хмельницкий созвал в Переяславе общий военный совет, по итогам которого гетман и казацкая старшина поклялись в том, что "неотступно быть им с землей и городами под большой рукой" московского царя. Им обещали, что будут охранять все права Гетманщины.

Многочисленные представители казацкой старшины, ряд казацких полков и городов, а также украинское духовенство отказались принимать присягу.

В марте 1654 года в Переяславе был заключен военно-политический союз Гетманщины и Московского царства.

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