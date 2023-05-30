Тела погибших военных удалось забрать с оккупированных территорий.

Украина вернула с временно оккупированных Россией территорий тела еще 79 военных, погибших на фронте.

Как сообщает Минреинтеграции, передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.

"Сегодня удалось вернуть домой тела 79 погибших украинских защитников", - говорится в сообщении.

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В министерстве добавили, что тела защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.

Возвращение тел павших защитников в Украину

Как сообщал УНИАН, в начале мая в министерстве сообщали о возвращении 80 тел военных, погибших в войне с РФ. Их забрали с оккупированных территорий.

Ранее, 24 марта, в Украину повернули тела еще 83 украинских бойцов, а 14 апреля - еще 82 павших защитников.

В декабре прошлого года уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая отмечала, что около 15 тысяч людей считаются пропавшими без вести.

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