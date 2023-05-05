Их забрали с оккупированных территорий.

В пятницу, 5 мая, домой вернули тела 80 павших защитников Украины.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщают, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Теперь их передадут семьям для достойного захоронения.

"Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - говорится в сообщении.

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В Министерстве напомнили о работе горячей линии уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Также сообщить о пропавших можно лично уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26. В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Возвращение тел погибших: что известно

По состоянию на 3 марта известно, что с начала полномасштабной войны с временно оккупированных территорий вернули тела 1 тысячи 426 защитников Украины.

24 марта вернули тела еще 83 бойцов, а 14 апреля - 82 павших защитников.

Еще в декабре уполномоченная президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая сообщала, что около 3,4 тысяч наших военных находятся в плену, еще 15 тысяч считаются пропавшими без вести.

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