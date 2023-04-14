Украина вернула тела еще 82 павших украинских военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. "Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - отметили в министерстве.
Там добавили, что передача тел погибших защитников Украины осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Возвращение тел погибших: что известно
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 марта, всего с начала полномасштабного вторжения России, с временно оккупированных территорий удалось вернуть тела 1 тысячи 426 защитников Украины для достойного захоронения.
24 марта Украина вернула с оккупированных территорий тела еще 83 погибших защитников.
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предупреждали родных военнослужащих, что требовать от них деньги за возвращение тела погибшего или обмен пленного могут только аферисты.