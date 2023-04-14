Это осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Украина вернула тела еще 82 павших украинских военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. "Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - отметили в министерстве.

Там добавили, что передача тел погибших защитников Украины осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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Возвращение тел погибших: что известно

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 3 марта, всего с начала полномасштабного вторжения России, с временно оккупированных территорий удалось вернуть тела 1 тысячи 426 защитников Украины для достойного захоронения.

24 марта Украина вернула с оккупированных территорий тела еще 83 погибших защитников.

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предупреждали родных военнослужащих, что требовать от них деньги за возвращение тела погибшего или обмен пленного могут только аферисты.

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